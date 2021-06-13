Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Москва#Национальный космический центр#Центр Хруничева13.06.2021 14:15

Готов фундамент башни Национального космического центра

Завершено бетонирование фундаментной плиты 47-этажной башни Национального космического центра (НКЦ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Окончено бетонирование основания башни НКЦ, в общей сложности уложено более 6 тыс. кубометров материала. Ведутся работы по сборке гидравлической подъемной щитовой опалубки, с помощью которой будет осуществляться укладка бетона в тело ядра высотного здания и перекрытий», — сказал Андрей Бочкарёв.

По его словам, через месяц планируется выполнить основные монолитные конструкции цокольного этажа будущей башни, высота которой с учетом шпиля составит порядка 288 метров. Монолитные работы в низкоэтажной части НКЦ (до десятого этажа) вышли на завершающий этап.

«Строители уже приступили к монтажу металлических перекрытий в зоне галереи будущего космического центра», — добавил Бочкарёв.

Как отметил генеральный директор Мосинжпроект (инжиниринговый холдинг — генеральный проектировщик и подрядчик объекта) Юрий Кравцов, из 1,5 тыс. тонн металлоконструкций в зоне галереи НКЦ смонтировано порядка 500.

«На объекте работает более 900 человек, задействованы девять башенных кранов и 26 единиц другой техники: автомобильные краны, погрузчики, бортовые манипуляторы и другие вспомогательные машины», — пояснил Юрий Кравцов.

Создание НКЦ позволит объединить на одной площадке ведущие организации ракетно-космической промышленности. Здесь разместится центральный офис и ситуационный центр Госкорпорации «Роскосмос», штаб-квартиры ряда организаций ракетно-космической отрасли, отраслевые институты, молодежные конструкторские бюро, центры поддержки бизнеса и диверсификации производства, а также другие объекты.

Напомним, проект развития территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») площадью 90,5 га в Филёвской пойме предполагает не только строительство НКЦ. Здесь появится особая экономическая зона (ОЭЗ), разместятся предприятия научно-производственного кластера, а также конгрессно-выставочный центр, жилая застройка по программе реновации и социальные объекты. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» выступает оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов, включая Мнёвниковскую пойму и московскую площадку ГКНПЦ имени М.В. Хруничева.

В настоящее время на официальном сайте Госкорпорации «Роскосмос» в круглосуточном режиме работает камера, с помощью которой вы всегда можете следить за ходом строительства Национального космического центра.

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