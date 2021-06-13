Директор-распорядитель МВФ приветствует решения Группы семи с целью содействия выходу мира из кризиса, вызванного пандемией

Source: IMF – News in Russian

13 июня 2021 г.

Вашингтон, округ Колумбия — 13 июня 2021 года: Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сделала сегодня следующее заявление по завершении своего виртуального участия в совещании лидеров Группы семи:

Я хотела бы выразить признательность премьер-министру Борису Джонсону и официальным органам Великобритании за подготовку перспективной повестки дня саммита Группы семи, нацеленной на самые неотложные задачи, стоящие сегодня перед всем миром.

Во-первых, нужно положить конец пандемии повсюду. МВФ предупреждает об опасном расхождении темпов восстановления экономики стран — и последние данные подтверждают, что эта тенденция не только сохраняется, но и углубляется. Вместе со Всемирным банком, ВОЗ и ВТО персонал МВФ недавно выдвинул план в объеме 50 млрд долларов США для обуздания пандемии путем вакцинации не менее 40 процентов населения в каждой из стран до конца текущего года и 60 процентов к середине 2022 года.

Самой неотложной частью этого плана является перераспределение излишков доз вакцин из стран с развитой экономикой в развивающиеся страны. Я приветствую обязательство Группы семи предоставить один миллиард доз в течение следующего года — это сыграет значительную роль в борьбе с пандемией. Далее, важно обеспечить фактическое использование флаконов с вакциной для осуществления прививок и увеличить потенциал производства вакцин для защиты от рисков ухудшения ситуации.

В последние недели достигнут прогресс в финансировании этого плана. Мы с самого начала подчеркивали решающее значение грантов, и, по нашей оценке, к настоящему времени получены обязательства по грантовому финансированию из государственных и частных источников примерно на треть необходимой суммы 35 млрд долларов США. Это обнадеживает, но необходимо продолжать работу для привлечения остальной части — и обеспечить реализацию этого плана на основе прозрачности и четкой координации. Война еще не выиграна. Поэтому совместно со Всемирным банком, ВОЗ, ВТО и другими организациями мы создаем «оперативный центр» — целевую группу для контроля за реализацией этого плана и ее ускорения.

Во-вторых, на фоне выхода мира из этого кризиса мы должны помнить о его последствиях и работать над их устранением. Для построения лучшего будущего будет крайне важно повысить производительность и темпы роста, урегулировать чрезмерную задолженность и усовершенствовать основы экономической политики. Директивным органам предстоит принимать трудные решения, постепенно сворачивая поддержку, и ее адресное предоставление будет играть решающую роль в оказании содействия уязвимому населению и жизнеспособным компаниям.

Принципиально важен акцент Группы семи на построение лучшего будущего после пандемии, особенно нацеленность на решение проблемы изменения климата. Я приветствую намерение лидеров Группы семи запустить новую экологически чистую «зеленую» инициативу для мобилизации инвестиций в «зеленую» инфраструктуру, особенно в развивающихся странах. В сочетании с мерами политики для стимулирования инвестиций, такими как установление тарифов за выбросы углерода и раскрытие информации о климатических рисках, кампания «зеленых» инвестиций не только поможет противостоять климатическому кризису, но и позволит ускорить экономический рост и создать миллионы новых рабочих мест.

В процессе решения этих задач в период после пандемии директивным органам необходимо добиться увеличения государственных доходов для финансирования инвестиций в более качественные общественные блага для своих граждан. В этой связи мне отрадно, что Группа семи рассчитывает достичь соглашения о глобальном минимальном налоге на прибыль предприятий на июльском совещании министров финансов и управляющих центральных банков Группы 20-ти.

Наконец, я хочу выразить признательность Группе семи за поддержку нового распределения специальных прав заимствований (СДР) МВФ в размере 650 млрд долларов США — крупнейшей их эмиссии за всю историю. Это поможет увеличить мировые резервы и создать возможности для необходимых бюджетных расходов в целях выхода из пандемии и содействия более устойчивому восстановлению экономики стран. Лидеры также выразили готовность принять меры для усиления эффекта этого распределения, в том числе путем добровольного выделения СДР и/или предоставления бюджетных займов для достижения поставленной цели — мобилизовать в общей сложности 100 млрд долларов США в мировом масштабе на нужды наиболее уязвимых стран. В предстоящие месяцы я буду изучать совместно с нашими странами-членами возможности взаимодействия для решения этой задачи.

Это был важный саммит. На нем отчетливо ощущалось возобновление приверженности международному сотрудничеству, в рамках которого Группа семи наращивает свои усилия по оказанию помощи странам мира в преодолении кризиса.

Могу заверить Вас, что МВФ вносит свой вклад в эту работу».

Департамент коммуникаций МВФ

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