Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Тектиты13.06.2021 08:15

Загадочные тектиты

Тектит (Ливийское стекло). Размеры 6х5х4 см, масса 100 г., Ливийская пустыня. Метеоритная коллекция Московского Планетария, № 70.

Тектит (Индошинит). Диаметр 6 см, масса 140 г., Китай. Метеоритная коллекция Московского Планетария, № 90.

Тектит (Молдавит). Размер 5х3х1 см, масса 19 г., Чехия. Метеоритная коллекция Московского Планетария, № 77.

Эти необычные природные образования впервые были обнаружены на полях Европы в конце 18 века. Состоящие почти полностью из природного стекла, они до настоящего времени продолжают привлекать к себе внимание исследователей. Это тектиты — небольшие твёрдые тела с характерными рельефными формами: сфероидальными, гантелеобразными, каплевидными. Цвет — от чёрного до зеленого и желтовато-оливкового.

По химическому составу они близки к обсидианам, с содержанием SiO2 70-75%, но не содержат включений микрокристаллов, в них почти нет газовых пузырьков и очень мало воды. В ряде случаев отмечается повышенное содержание Cr, Ni, Co, Mg. Масса образцов колеблется от первых граммов до нескольких килограммов. Самый крупный тектит массой 3,2 кг был найден в Лаосе.

Термин тектит (от греч. — расплавленный) ввёл в научный оборот австрийский геолог Эдуард Зюсс в начале 20 века. Он одним из первых предположил их внеземное происхождение. Тектиты называются по географическому положению находок, где они образуют скопления в осадках, не будучи генетически связанными с ними: молдавиты — Чехия, Германия, по немецкому названию реки Влтавы (нем. Moldau); ливийское стекло — Ливия; австралиты — Австралия; индошиниты — Индокитай; малайязиты — Малайзия и т.д.

Вопрос о происхождении тектитов до сих пор остаётся открытым, так как никто не наблюдал их падения на Землю, как падения метеоритов. Да и следов их падения — кратеров также не наблюдалось в непосредственной близости от находок. Так, в Ливийской пустыне, там, где найдено т.н. «ливийское стекло», нет ни малейших следов какого-нибудь метеоритного кратера. Поэтому дискуссия о происхождении тектитов длится почти 200 лет.

В настоящее время большинством ученых признается земная импактная гипотеза, согласно которой — тектиты — высокотемпературные стёкла, возникшие при ударах о землю метеоритов или астероидов. Некоторые учёные считают, что тектиты попали на Землю с Луны. По мнению другой группы исследователей, наиболее перспективная гипотеза происхождения тектитов — их кометная доставка на Землю. Так ли это — тема дальнейших исследований.

Источник: Московский планетарий

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