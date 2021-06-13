Source: Russia Federal Space

#НПО автоматики13.06.2021 21:00

«Ночные волки» посетили НПО автоматики

В воскресенье, 13 июня 2021 года, Музей космонавтики и ракетно-космической техники НПО автоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») посетили 18 мотоциклистов Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки». Экскурсия состоялась в рамках Всероссийского мотопробега «Космос наш — 60. Юрий Гагарин».

В музее русские мотоциклисты увидели, как стартует ракета-носитель «Союз-2», познакомились с выставкой книг об истории освоения космоса, соавтором одной из которых стал Юрий Гагарин. Кроме того, гости смогли посмотреть редкие фотографии и узнать интересные факты биографии первого российского космонавта.

Помимо космической тематики, гости музея увидели гражданские проекты Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н.А. Семихатова. Презентацию систем беспилотного вождения, интеллектуального видеонаблюдения и специальных устройств для автоматического управления сельскохозяйственной техникой провел заместитель генерального директора НПО автоматики по продукции гражданского назначения Евгений Шароварин. Он отметил, что предприятие связано с производством мотоциклов — предприятие изготавливало электронные блоки и систему зажигания для мотоциклов «Урал».

Всероссийский мотопробег «Космос наш — 60. Юрий Гагарин» приурочен к 60-летию первого полета человека в космос и проводится при поддержке Госкорпорации «Роскосмос». Акция проходит с 10 июня по 15 июля 2021 года по маршруту: Москва — Московская область — Екатеринбург — Омск — Змеиногорск — Красноярск — Космодром Восточный — Хабаровск — Владивосток. Один из мотоциклистов Виталий (Военный) Падалкин отметил, что для предприятия космической деятельности важно сохранять свою историю.

«Для меня космос и подводный флот — это две категории профессий, где не мужчиной быть невозможно. После экскурсии по музею НПО автоматики у меня миллион вопросов. Мне очень интересна эта историческая часть становления важной отрасли России. Я считаю, что это показательная иллюстрация работы вашего предприятия, ваша культура и традиция, то, что нужно сохранить, и то, чему нужно научить подрастающее поколение», — сказал Виталий (Военный) Падалкин.

Заместитель генерального директора НПО автоматики по кадровой и социальной политике Алексей Глазков от лица предприятия принял в подарок от мотоклуба флаг пробега и отметил, что работников космической отрасли и мотоциклистов объединяет любовь к своему делу.

«Хоть космос и мотодвижение — абсолютно разные направления, нас объединяет любовь к своему делу, широкая и открытая душа и гордость за свою страну. Подобные проекты, на мой взгляд, ещё больше популяризируют космонавтику и помогают развивать одну из важных отраслей промышленности страны», — сказал Алексей Глазков.

В ходе мотопробега мотоциклисты посетят ключевые предприятия ракетно-космической отрасли России, а также станут гостями космодрома Восточный, где состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Кроме того, «Ночные волки» передадут в музей космонавтики Культурно-досугового центра «Восток» рисунки финалистов школьного конкурса детских рисунков «Космос наш — 60. Юрий Гагарин».

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