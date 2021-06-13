Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#ИМБП РАН#Прогресс МС-1713.06.2021 11:50

«Прогресс» доставит американскому и японскому астронавтам на МКС российскую еду

Российские продукты будут доставлены на грузовом корабле «Прогресс МС-17» для астронавта NASA Марка Ванде Хая и представителя JAXA Акихико Хошиде. Об этом сообщил российскому информационному агентству ТАСС завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

«Для Хошиде 38 продуктов наших: мясное ассорти деликатесное, говядина под майонезом, гуляш, мясо в желе, омлет с куриным мясом, мясо куриное с мускатным орехом, мясо куриное с черносливом, язык говяжий в желе, икра баклажанная, икра кабачковая, мясо с перловой кашей, борщ с мясом, рассольник с мясом, суп харчо, творог с облепиховым пюре и другие», — сказал Агуреев.

По словам завотделом, для американского астронавта предназначено 51 наименование, в том числе супы харчо и крестьянский. По пожеланиям космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва, на орбиту будут доставлены горчица, хрен столовый, кетчуп лечо. Также на «Прогрессе» с Земли отправят свежие фрукты и овощи.

«Из списка, который составляют родственники — сыр, копченые колбаски, чипсы куриные сыровяленые, коктейль студенческий оригинальный, миндаль жареный, смесь орехов с изюмом, фрукты сушеные, шоколад, мармелад, колбаски сырокопченые, сок апельсиновый с мякотью, сок березовый сочный, сок яблочный, конфеты „Белочка“, „Мишка косолапый“, цукаты из банана, клюква сушеная, курага и т.д.», — уточнил Агуреев.

Запуск космического грузового корабля «Прогресс МС-17» запланирован в ночь на 30 июня. Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хошиде.

Источник: ТАСС11 июня 2021 года, 01:04

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