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#Роскосмос#Памятная дата#История#Юрий Гагарин#Музей им Циолковского13.06.2021 02:45

60 лет назад Юрий Гагарин заложил камень в основание музея космонавтики Калуги

60 лет назад, 13 июня 1961 года, первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин заложил символический камень в фундамент первого в мире музея истории космонавтики. Спустя 60 лет в Калуге завершилось строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

Возложив цветы к подножию обелиска на могиле Константина Эдуардовича Циолковского, Юрий Гагарин прошел к месту закладки нового музея. Первый космонавт планеты заложил символический камень, на кладке была установлена плита с надписью: «Здесь будет сооружен Государственный музей К.Э. Циолковского». Незадолго до открытия музей получил название «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского».

Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского в Калуге — первый в мире и крупнейший в России музей космической тематики, созданный при непосредственном участии Сергея Королева и Юрия Гагарина. Он был открыт 3 октября 1967 года. Уникальные экспозиции музея космонавтики раскрывают историю воздухоплавания, авиации, ракетно-космической техники. Исчерпывающе представлено научное наследие Циолковского, основоположника теоретической космонавтики, крупного изобретателя, автора трудов по философии и социологии.

Экспозиции музея отражают историю отечественной космонавтики от первого искусственного спутника Земли до современных долговременных орбитальных станций. Посетители музея космонавтики знакомятся с деятельностью выдающихся главных конструкторов: С.П. Королева, В.П. Глушко, В.Н. Челомея, С.А. Косберга, Г.Н. Бабакина, А.М. Исаева и других. В музее космонавтики демонстрируется коллекция ракетных двигателей. Музей располагает наиболее полным в стране систематическим собранием музейных предметов по космонавтике, среди которых большинство уникальны. В составе музейного фонда более 75 000 единиц хранения.

В уютном планетарии музея космонавтики проводятся лекции с использованием захватывающих визуальных эффектов. В 2009 году в музее установлена новейшая модель планетария немецкой фирмы «Карл Цейс», позволяющая демонстрировать полнокупольные программы с потрясающей воображение имитацией присутствия в космосе.

Вторая очередь музея космонавтики — новое современное здание площадью 12,5 тысячи кв. метров, что почти в четыре раза превышает площадь исторического здания, экспозиционные площади увеличились в пять раз. Новый корпус образует единый ансамбль с действующим музеем с сохранением доминирующего положения композиции, которая включает здание музея, стартовый комплекс ракеты «Восток» и непосредственно рельеф. Между собой корпуса соединил подземный переход.

Новое современное трехэтажное сооружение из стекла и металла высотой 20,5 метров «вписано» в склон береговой линии со сложным рельефом. Проектом предусмотрена эксплуатируемая кровля (2,5 тысяч кв. метров), площадка солнечных батарей, зенитные фонари для освещения помещений верхнего уровня, а также благоустроенная территория для посетителей музея и горожан. С крыши и открытого пандуса на главном фасаде открывается красивый вид на Яченское водохранилище.

Для посетителей музея созданы максимально комфортные условия: просторная входная зона, для передвижения предусмотрены шесть пассажирских лифтов, в том числе три — с панорамными видами, 12 эскалаторов. Для маломобильных групп населения предусмотрен целый комплекс мероприятий по оборудованию территории, включая организацию выходов на смотровую площадку, расположенную на эксплуатируемой кровле.

Для посетителей созданы специальные интерактивные зоны: 3D-кинотеатр, интерактивный образовательный центр, научно-приключенческий комплекс «Космическое путешествие» с имитацией эффектов космического полета, обсерватория, мультимедийный комплекс «Интерактивная планета». Гости смогут посетить «Космическое кафе» с соответствующим меню. Обновленный музей космонавтики будет иметь полноценное фондохранилище, которое спроектировано с учетом самых современных требований и технологий хранения музейных предметов.

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