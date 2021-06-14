Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ИСС Решетнева14.06.2021 03:30

70 лет Виктору Евгеньевичу Косенко

Сегодня, 14 июня 2021 года, исполняется 70 лет специалисту в области общего проектирования космических аппаратов и космических систем, разработчику спутников и комплексов связи и телевещания, навигации и координатометрии Виктору Евгеньевичу Косенко.

Виктор Евгеньевич окончил МВТУ имени Н.Э. Баумана (1974 г.); к.т.н. (2005 г.), доцент (2007 г.). С 1974 года работает в НПО прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева (сегодня — «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос), г. Железногорск Красноярского края: прошел трудовой путь от инженера до первого заместителя генерального конструктора и генерального директора (2006-2015 гг.).

Участвовал в разработке, наземной экспериментальной отработке и сдаче генеральному заказчику более 30 космических систем, в т.ч. «Молния-3», «Радуга», «Горизонт», «Экран», «Поток», «Экран-М», «Гео-ИК», «Луч», «Эталон», «Циклон», «Цикада», «Глонасс», «Экспресс-А», «ЭкспрессАМ», в создании современной методологии проектирования конкурентоспособных космических аппаратов. Виктор Косенко внес вклад в создание национальной спутниковой группировки, обеспечивающей глобальную связь и телевещание на всей территории РФ на базе космических аппаратов с длительным сроком активного существования.

Лауреат премии Правительства РФ (2009 г.). Награжден орденами и медалями РФ, Роскосмоса, Федерации космонавтики России.

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