MIL OSI – Source: European Investment Bank

Headline: Maroc : la BEI et le groupe Attijariwafa bank renforcent à hauteur de 100 M€ le soutien aux entreprises marocaines

Ce lundi 5 mars 2018, la Banque européenne d’investissement (BEI) et Attijariwafa Bank annoncent la signature d’une ligne de crédit de 100 millions d’euros pour renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaires (ETI) marocaines. La cérémonie de signature s’est déroulée à Casablanca en présence de M. Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank et de Mme Flavia Palanza, Directeur des Opérations de Prêt dans les Pays du Voisinage à la BEI.

© Multimedia Investments Ltd Terms of Use/Disclaimer.