French News: Les résultats du “printemps vert” subbotnik panrusse résumés à Gazprom Transgaz Stavropol

Source: Gazprom en russe

Nouvelles des projets et régions20 mai 2019, 20h00

Album photo

Des dizaines de campagnes en faveur de l’environnement ont été organisées par les employés de Gazprom Transgaz Stavropol LLC dans le cadre du festival pan-russe Subbotnik Green Spring 2019, qui s’est déroulé cette année dans tout le pays du 20 avril au 20 mai. et la Société russe pour la conservation de la nature. Chaque année, les gaziers de différentes divisions structurelles de Gazprom Transgaz Stavropol deviennent un participant constant de l’action de protection de l’environnement.

En 2019, le partenaire environnemental a abordé sept sujets dans le sud de la Russie, où se trouvent les installations de production et les installations sociales de l’entreprise de transport de gaz: territoire de Stavropol, régions d’Astrakhan et de Rostov, République de Kalmoukie, Ossétie du Nord-Alanie, Kabardino-Balkarie et Karachay-Cherkessia. 2 300 employés de l’entreprise, des écoliers, des étudiants et des militants d’associations et d’organisations publiques régionales ont participé au printemps vert.

Dans le cadre de la campagne écologique fédérale, les travailleurs du gaz ont nettoyé 60 hectares de terres et recueilli 90 tonnes de déchets. Les employés de Gazprom Transgaz Stavropol LLC ont nettoyé les parcs et les places de la ville, les installations de production, les terrains de jeux, les installations de loisirs et les plans d’eau de sept plans d’eau de la région. Le nettoyage a été effectué sur les rives du réservoir de Novotroïtsk, des rivières Terek, Silver Volozhka et Medvedka. Les employés de la société de transport de gaz ont accordé une grande attention au jardinage et à l’aménagement paysager. À la suite de la campagne écologique, 360 arbres ont été plantés et 30 nouveaux jardins de fleurs ont été détruits.

Les événements les plus marquants de Green Spring – 2019 ont été les quêtes et questionnaires sur l’environnement avec les élèves des établissements préscolaires et éducatifs de la région, les compétitions de dessin pour enfants, les leçons écologiques ouvertes sur la Journée mondiale de la connaissance écologique, les balades à vélo et les actions de collecte de déchets.

«La taille de la Subbotnik écologique panrusse augmente chaque année dans notre entreprise», a déclaré Alexey Zavgorodnev, directeur général de Gazprom Transgaz Stavropol. «Nous accordons une attention particulière au nettoyage des territoires des réserves naturelles et des réserves fauniques, en élargissant nos activités pour améliorer les conditions des écosystèmes existants et nous faisons beaucoup pour améliorer le niveau de culture écologique de la jeune génération.”

Référence Gazprom Transgaz Stavropol LLC est une filiale à 100% de PJSC Gazprom: la partie linéaire des principaux gazoducs desservis par la société traverse le territoire de 10 sujets des districts du Caucase du Nord et du Sud de la Fédération de Russie. La société assure le transport de gaz vers la Géorgie, l’Arménie, la Turquie et la République d’Ossétie du Sud. Gazprom Transgaz Stavropol compte 18 succursales, dont 10 départements de production linéaire de gazoducs principaux. Les volumes annuels de transport et d’approvisionnement en gaz varient entre 60 et 70 milliards de mètres cubes. . La longueur totale des gazoducs dépasse 8 000 km. La société exploite 12 stations de compression, 19 ateliers et 11 types d’appareils de pompage d’une capacité totale installée de 1 035,9 MW, ainsi que plus de 360 ​​stations de distribution de gaz. correspondant au système de gestion international dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail OHSAS 18000: 2007. Le système de gestion de l’environnement de l’entreprise de transport de gaz est conforme Il répond aux exigences de la norme internationale ISO 14001: 2015. L’entreprise emploie plus de 7,5 mille personnes. Le siège social est situé dans la ville de Stavropol.

Dernières nouvelles connexes

MIL OSI